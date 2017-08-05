تتواصل عمليات البحث في محافظة رجال ألمع بمنطقة عسير عن مواطن مفقود منذ حوالى أسبوعين؛ حيث كان آخر ظهور له بحسب تحديد المواقع من البحث في جبل صلب بوادي حسوة، قبل أن يغلق هاتفه.
وبدأت الحملة للبحث عن المواطن عايض الغبساني العسيري، وفقاً لصحيفة “سبق”، قبل 13 يوماً، بعدما تلقت الشرطة بلاغاً من ذويه بشأن فقدانه.
وخرج المفقود من منزله وهو يقود سيارة “ددسن غمارتين بيضاء” موديل 2015، ولم تُعرف أين كانت وجهته تحديداً.
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