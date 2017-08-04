أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني، اليوم الجمعة، بياناً تفصيلياً بشأن هبوط طائرة مصرية اضطراريا في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة.
وأوضحت الهيئة في البيان، أنه عند الساعة 12:18 من ظهر اليوم الجمعة، تَلَقّت وحدة المراقبة الجوية في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة بلاغاً من قائد رحلة خطوط “مصر للطيران” رقم 640 المغادرة من المدينة إلى القاهرة، يفيد بوجود دخان داخل كبينة الطائرة؛ مما اضطر القائد إلى طلب العودة إلى المطار، وإعلان حالة الطوارئ. وفق “أخبار 24”.
وأضافت أن الطائرة هبطت بسلام ونزل جميع الركاب البالغ عددهم 50 راكباً و10 أفراد من الطاقم، بشكل طبيعي دون وقوع إصابات؛ عدا بعض حالات الخوف والارتباك، وتم التعامل مع حالة الطوارئ من قبل الجهات المختصة بالمطار بكفاءة واقتدار.
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