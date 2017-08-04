وجه وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، مدير جامعة الحدود الشمالية، بتشكيل لجنة عاجلة لبحث قضية التعاقد مع أستاذة لبنانية تعمل كعضوة بهيئة التدريس بالجامعة، وذلك بعد انتشار هاشتاق غاضب على “تويتر” يستنكر التعاقد معها بدعوى تورطها في قضايا فساد بلبنان.
وانتشر على موقع “تويتر” اليوم الجمعة هاشتاق يطالب بإيقاف أستاذة لبنانية، متداولين معلومات وتقارير عن تورطها في قضية فساد أدوية بلبنان، وأنها تقوم ببيع أدوية مخصصة من وزارة الصحة لمرضى السرطان بالسوق السوداء واستبدالها بأخرى منتهية الصلاحية وغير مرخصة، وأن ذلك تسبب في وفاة العديد من المرضى. وفق “أخبار 24”.
وعلى إثر ذلك، وجَّه وزير التعليم، مدير جامعة الحدود الشمالية، بسرعة تشكيل لجنة للتحقيق مع الأستاذة منى بعلبكي، والرفع بالنتائج خلال أسبوع.
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