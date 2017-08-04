اعتقلت السلطات الأمريكية المبرمج الذي تمكن من إبطال مفعول فيروس”WannaCry” المعروف بـ”الفدية” الذي ضرب العديد من الحواسيب والأنظمة الإلكترونية الخاصة بالعديد من المؤسسات المالية والخدمية على مستوى العالم.
وذكرت وزارة العدل الأمريكية في بيان لها أن المبرمج البريطاني “ماركوس هاتشينز” تم اعتقاله أمس الأول الأربعاء في لاس فيغاس بولاية نيفادا، وأن هيئة محلفين كبرى وجهت له لائحة اتهاما بالضلوع في إنشاء وتوزيع فيروسات استهدفت البنوك والمؤسسات المصرفية، مثل فيروس من نوع “حصان طروادة”.
وقالت وسائل إعلام أمريكية إن مكتب التحقيقات الفدرالية (FBI) اعتقل “هاتشينز” البالغ من العمر 23 عاماً عقب مشاركته في مؤتمر سنوي للأمن السيبراني حضره آلاف من الهاكرز، مبينة أنه سيحال للمحكمة بموجب تهم وُجهت له بصورة رسمية. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن “هاتشينز” تمكن بمشاركة صديق له من إيقاف هجوم فيروس “الفدية” بعد عثوره على نقطة ضعف معينة في البرمجيات الخبيثة المستخدمة في الفيروس، واستطاع من خلاله تحديد عنوان وموقع مصدر الهجوم.
وكان موقع Politico”” أشار إلى أن الهاكرز “الفدية” استخدموا في هجماتهم هذه برنامجا أنتجته وكالة الأمن القومي الأمريكية، يسمح للبرمجيات الخبيثة بالانتشار عبر بروتوكولات تبادل الملفات المثبتة على أجهزة حواسيب كثير من المؤسسات حول العالم.
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