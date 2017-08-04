ناشد مواطن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عبر مقطع فيديو، وهو يذرف دموعا، مساعدته في إبقاء ابنه في مستشفى الحرس الوطني بمدنية الرياض لاستكمال علاجه، فيما قامت إدارة المستشفى بالكشف عن حالة الطفل العلاجية وسبب طلب خروجه من المستشفى.
وأبان المواطن، الذي عرف عن نفسه بأنه عريف متقاعد سليمان عيماني، أن ابنه يُعالج في المستشفى إلا أن إدارتها أبلغته بضرورة مغادرة المستشفى، وهو ما عبر عنه ببكاء شديد، مناشداً ولي العهد التدخل لاستكمال علاج ابنه.
من جهتها، أوضحت إدارة العلاقات العامة والشؤون الإعلامية لمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني بالرياض، أن الطفل يبلغ من العمر 6 سنوات ويراجع المستشفى منذ الولادة نتيجة إصابته بمرض بالأمعاء يؤدي إلى عدم القدرة على امتصاص الغذاء بشكل طبيعي. حسب “أخبار 24”.
وأضافت أن هذا الأمر استلزم الاعتماد بشكل كامل ورئيسي لفتره طويلة على التغذية الوريدية الدائمة، والتي يخضع لها المريض منذ تشخيصه بهذا المرض المزمن، وكان خلال السنوات الماضية يخرج للمنزل ويعود للمستشفى إذا استدعت حالته الطبية التنويم، مشيرة إلى أن الفريق الطبي المشرف على حالة الطفل أكد جاهزيته للخروج من المستشفى بعد تلقيه الرعاية الطبية اللازمة على مدى 8 أشهر متواصلة، وهي فترة تنويمه بالمستشفى مؤخرا.
وأكدت إدارة المستشفى أن خدمات الرعاية الطبية للطفل سيتم تقديمها له بعد خروجه من المستشفى من قبل فريق الرعاية المنزلية، من خلال توفير الاحتياجات والتجهيزات الطبية في المنزل دون الحاجة لإبقائه داخل غرف التنويم خلال المرحلة المقبلة من العلاج التي تتطلب دعم واهتمام عائلته وذويه.
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