اصدر الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية توجيهاً بمتابعة عاجلة لما نُشر في مواقع التواصل الاجتماعي حول تعاقد جامعة الحدود الشمالية مع أستاذة جامعية من جنسية لبنانية بعد أنباء عن قيامها بمخالفات في بلدها.
وتضمن توجيه الأمير فيصل الذي وُجه اليوم (الجمعة) لمدير جامعة الحدود الشمالية رفع تقرير عاجل يوضح كافة تفاصيل الموضوع، وآلية التعاقد مع الأستاذة الجامعية.
وقال الأمير في تصريح له: إن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، أولت التعليم في المملكة عناية خاصة جعلها تتبوأ المكانة المرموقة بين الأمم، إِذ طورت استراتيجيات التعليم وهيّأت المرافق لينهل الطلاب والطالبات العلم من هذه الصروح الحضارية. وفق “أخبار 24”.
وكان وزير التعليم د. أحمد العيسى وجّه أيضا بتشكيل لجنة عاجلة من جامعة الحدود الشمالية لبحث قضية التعاقد مع منى بعلبكي والرفع بالنتيجة خلال أسبوع.
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