كشفت مصادر عن إقرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية تشكيل لجنة وطنية مستقلة ودائمة لتولى مهمة تنفيذ خطة التحول الرقمي بالمملكة، وتأسيس وحدة مصاحبة للتحول.
وقالت المصادر إن اللجنة ستكون برئاسة وزير الاقتصاد والتخطيط، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات ونائباً للرئيس، وعضوية عدد من الوزراء،مبينة وفقاً لصحيفة “الوطن” أن اللجنة ستتولى مهمة الإشراف على برنامج التعاملات الإلكترونية “يسر”.
وأبانت أن اللجنة ستضطلع بمهام رسم السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالتحول الرقمي، ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، وإقرار إطار حوكمة مبادرات التحول الرقمي، وتنسيق المبادرات المتصلة به.
وأضافت المصادر أنه سيتم إلى جان تشكيل هذه اللجنة تأسيس وحدة للتحول الرقمي، تحت إشراف رئيس اللجنة، ويكون مقرها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك للقيام بوضع سياسات التحول، وتفعيل تشريعاته، والمبادرات المتعلقة به، وغير ذلك.
وأشارت إلى أن تمويل اللجنة ووحدة التحول الرقمي سيتم من خلال إعانة سنوية تعتمد ضمن ميزانية وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وتوفير الدعم والمساندة الإدارية والفنية من الوزارة للجنة والوحدة.
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