أشاد لاعب النصر السابق علي كميخ بعودة اللاعب البرازيلي برونو أوفيني إلى خط دفاع الفريق النصراوي خلال الموسم المقبل، بالإضافة إلى عودة الحارس عبدالله العنزي للتدريبات الجماعية بينما انتقد التفكير في اعارة اللاعب الصاعد عبدالرحمن الدوسري.
ويعتقد كميخ أن طريقة 4 ـ 4 ـ 2 والتي تعتمد على زيادة العدد في الوسط والضغط على المنافس هي الأنسب للنصر في الموسم الحالي.
وكتب كميخ من خلال حسابه عبر تويتر:” “4 ـ 4 ـ 2 تتطلب نوعية خاصة من اللاعبين القادمين من الخلف ليكونوا مكملين للمهاجم إضافة إلى لاعبي الأطراف أدوارهم الهجومية ترتكز على تحركات القادمين”.
وأضاف: “ظهير قوي ومميز وطرف قوي ومميز و2 مهاجمين تحركاتهم بالصندوق متناغمة حتما وصولك للمرمى سهل جدا ويضع الخصم تحت الضغط طبعا هناك أدوار لبقية الفريق”. وفق “أخبار 24”.
وقال نجم النصر السابق: “عودة برنو لدفاع النصر وعودة العنزي للتمارين حل إداري وفني ممتاز.. عدم إعارة الدوسري و مشاركته بالفريق الأول وإعادته للأوليمبي قتل لموهبته (رؤيتي)”.
وأختتم بقوله: “إبعاد النجوم بكرة القدم بسرعة وبطريقة غير مدروسة من الجوانب الفنية والبديل، قتل لمنظومة فريق يطمح بالبطولات، الآراء العاطفية والشخصنة مرض قاتل”.
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