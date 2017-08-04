كشف مدير عام الخطوط الجوية السعودية المهندس صالح الجاسر أن 1600 طيار ومساعد طيار سعودي يعملون في أسطول “السعودية”، من أصل 2000 طيار، لافتاً إلى تعيين 100 طيار ومساعد طيار في النصف الأول من العام الحالي، يشكل السعوديون منهم 93%.
وأشار الجاسر، وفقاً لصحيفة “عكاظ”، إلى أن الخطوط السعودية ستستلم خلال العام الجاري 32 طائرة جديدة، انضمت 20 طائرة منها للأسطول حتى الآن.
وأكد توافر الحجوزات على الخطوط السعودية في أي وقت الآن، بعدما كانت تمثل عقبة قبل عامين.
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