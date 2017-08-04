قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في المدينة المنورة بسجن أحد منسوبي الجوازات لمدة سنة وتغريمه 20 ألف ريال إثر إتهامه بالتزوير، وتبرئة زميله و4 وافدين من التهم المنسوبة لهم في القضية ذاتها.
وأصدرت المحكمة، وفقاً لصحيفة “المدينة”، حكماً ابتدائياً بحق المدعى عليه، حيث أدانته في صك الحكم بما نُسب إليه من تزوير في سجلات الحاسب الآلي، ومعاقبته على ذلك بسجنه سنة واحدة تحتسب منها المدة التي تم إيقافه على ذمة القضية، وتغريمه مبلغ 20 ألف ريال، مع إيقاف عقوبة السجن.
وتعود القضية إلى نحو عام، عندما تم توجيه الاتهام إلى 6 أشخاص، بينهم اثنين من منسوبي جوازات المدينة المنورة، و4 وافدين بتهمة التزوير، وذلك بإضافة وتعديل وافدتين في سجلات الحاسب الآلي الخاص بالجوازات وإصدار إقامة لهن.
وبرأت المحكمة في صك الحكم الصادر المتهم الثاني في القضية، لعدم ثبوت ما نُسب إليه من جريمة التزوير، حيث أن جميع التعديلات التي قام بها الموظف متوافقة مع الوثائق الصحيحة للوافدتين.
وفيما يتعلق بالمتهمين الأربعة الوافدين فقد ثبت لدى المحكمة حسن نيتهم، وأكدت المحكمة على أن المستندات المقدمة منهم للمعقبين صحيحة.
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