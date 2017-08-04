نجح فريق طبي بمستشفى أبها للولادة والأطفال في إنهاء معاناة طفلة عمرها خمس سنوات مع السمنة المفرطة، بعدما أجرى لها عملية تكميم معدة، ليتراجع وزنها من 59 كيلوغراماً إلى 34 كيلو خلال 4 شهور فقط.
وتشير التفاصيل وفقاً لـ”عكاظ”، إلى أن الطفلة كانت تعاني من عدم القدرة على الحركة، وارتفاع شديد في الضغط الرئوي، وصعوبة في التنفس أثناء النوم، حيث أجرى المستشفى لها الفحوصات الطبية اللازمة وتقرر نقلها للعناية المركزة وإجراء عملية تكميم معدة.
وخسرت الطفلة عقب إجراء العملية نحو 25 كيلو جراماً من وزنها، كما أوقفت الأدوية الخاصة بالضغط الرئوي لعدم حاجتها إليها.
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