سعد بن سليمان الفريخ

أ.هنادي العتيبي

سعد بن سليمان الفريخ

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مستشفى أبها ينهي معاناة طفلة مع السمنة المفرطة وتخسر 25 كيلو من وزنها في 4 شهور