ذكرت مصادر أن محكمة الطائف ستجري أول “محاكمة عن بعد” الشهر المقبل بعد الانتهاء من إعداد الغرف المُخصصة لذلك داخل سجن الطائف والمحكمة.
وبّينت مصادر وفقاً لـ”عكاظ”، أن المحكمة أوفدت مندوبين عنها إلى سجن الطائف لتحديد موقع مُخصص للمحاكمات عن بعد، لافتةً إلى أن المحاكمات التي تجرى من هذا النوع ستكون ذات خصوصية تامة وبحضور مندوبين من المحكمة.
وأشارت إلى أن المحاكمات عن بعد سيتم خلالها توثيق درجات التقاضي بالصوت والصورة عبر التصوير المرئي المباشر بين السجين والقاضي، موضحةً أن الهدف من اعتماد تلك المحاكمات هو استغلال وسائل التقنية الحديثة وتخفيف معاناة نقل السجناء من السجن للمحكمة.
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