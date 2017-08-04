تمكنت فرق الإنقاذ التابعة للدفاع المدني بالطائف من العثور على الطفل الذي فُقد الثلاثاء الماضي في منطقة الشفا السیاحیة بالطائف حين كان برفقة أسرته هناك.
ونشرت المديرية العامة للدفاع المدني عبر حسابها بـ”تويتر”، صوراً للطفل عبدالمحسن الجحدلي عقب العثور عليه من قبل فرق الإنقاذ خلال تنويمه داخل سيارة إسعاف لتقديم اللازم له، مبينةً أن الطفل عثر عليه بصحة جيدة، مقدمةً الشكر لكل المساهمين في البحث عنه سواء من الجهات الرسمية أو المواطنين أو المقيمين.
وكانت أسرة الطفل قد أبلغت الجهات الأمنية في الطائف بفقدانه بالقرب من أحد مصانع الورود بمنطقة الشفا، حيث واصلت فرق الإنقاذ عمليات البحث عنه في عدة مواقع بالطائف حتى عثرت عليه.وفق “أخبار 24”.
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