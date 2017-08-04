تمكنت دوريات أمن الطرق بمحافظة بيشة في منطقة عسير من القبض على شاب سعودي وبرفقته فتاة من جنسية أخرى بعدما عثر بداخل سيارة يستقلانها على مواد مخدرة وسلاح ناري وذخيرة حية.
وبّينت مصادر وفقاً لـ”سبق”، أن الدوريات اشتبهت في مركبة من طراز جمس قادمة من منطقة الرياض ومتجهة نحو المنطقة الجنوبية وقامت بإيقافها للتحقق من هوية قائدها ومرافقته، حيث اتضح عدم وجود صلاة قرابة بينهما؛ ما دفع الدوريات إلى تفتيش السيارة والتحفظ على الشاب والفتاة.
ولفتت إلى أن الدوريات عثرت خلال عمليات التفتيش على سلاح ناري من نوع مسدس وعدد من الطلقات الحية الخاصة بها، إلى جانب 12 قارورة مسكر خارجي وبلاطة حشيش و1900 حبة كبتاجون، وأحالت الشاب والفتاة إلى الجهات المختصة لاتخاذ اللازم بشأنهما.
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