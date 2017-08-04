تمكنت شرطة منطقة القصيم من كشف غموض مقتل عضو ھيئة الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر بمركز الخبراء وإحراق جثمانه داخل إحدى غرف منزله قبل أيام، بعدما ألقت القبض على الشاب المتورط في الجريمة، حيث اتضح أنه يبلغ من العمر 17 عاماً وتربطه صلة قرابة بالمجني عليه.
بدوره أوضح المتحدث الرسمي باسم شرطة منطقة القصيم أن الجهات الأمنية تعاملت مع بلاغ قبل 13 يوماً يفيد بتعرض أحد المنازل بمركز الخبراء إلى حريق، موضحاً أنه جرى نقل صاحب المنزل إلى المستشفى ليتضح بعدها تعرضه لطلقات نارية بالجزء العلوي من جسده قبل اشتعال الحريق في المنزل.
وأشار إلى أن التحقيقات التي أجرتها الجهات الأمنية كشفت تورط شاب من أسرة المجني عليه ويبلغ 17 عاماً في الجريمة، حيث سارعت إلى ضبطه والعثور على السلاح المستخدم بالجريمة، موضحاً أن الشاب اعترف خلال التحقيقات معه أمام النيابة العامة بارتكابه الواقعة.وفق “أخبار 24”.
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