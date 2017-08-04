أبرز تقرير صحفي حالة حاج باكستاني يعاني من إعاقة دائمة، متمثلة في قصر رجليه وقامته، واستخدامه يديه للمشي بدلاً من رجليه.
وأوضح التقرير أن الحاج إسلام منير البالغ من العمر 63 عاماً، ظل طيلة حياته يحلم باللحظة التي سيؤدي فيها فريضة الحج، وجمع ما تيسر من المال لمدة 10 سنوات، لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام.
وأشار التقرير الذي نشرته “عكاظ”، إلى أن الحاج منير عجز عن وصف مشاعره حينما وطأت قدماه البلد الحرام، معبراً عن سعادته بالترحيب الذي وجده منذ لحظة وصوله، والخدمات الجليلة المتوفرة للحجاج.
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