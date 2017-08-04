كشفت وزارة الصحة، اليوم (الخميس)، عن أن عدد المنشآت الصحية الخاصة التي أُغلقت خلال النصف الأول من العام الجاري 1438هـ تجاوز 300 منشأة.
وأوضحت أن من بين المنشآت المغلقة لمخالفتها لنظام المؤسسات الصحية الخاصة ثلاثة مستشفيات و343 مستوصفاً ومجمعاً طبياً، بالإضافة إلى 118 مركز خدمات صحية مساندة، وكذلك شمل الإغلاق 85 صيدلية.
وأشارت الوزارة إلى أن إغلاق هذه المنشآت جاء بعد تنفيذ الفرق التفتيشية الخاصة بالوزارة لأكثر من 12 ألفاً و300 زيارة لمنشآت صحية خاصة في مناطق المملكة المختلفة.وفق “أخبار 24”.
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