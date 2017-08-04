أقدم مسن يبلغ من العمر قرنا من الزمان، على ضرب مثل فريد من نوعه، عندما قرر أن يبدأ رحلته التعليمية بالالتحاق ببرنامج صيفي لمحو الأمية.
والتحق المواطن، ويدعى هديان بن عبدالهادي، بصفوف الحملة الصيفية لمحو الأمية بقطاع المرير التابع لمنطقة حائل.
من جهته، أكد أحد المعلمين المشاركين في الحملة، المعلم خليل بن إبراهيم الشيخ، أن أهالي المنطقة يحرصون على محو أميتهم رغم التقدم الكبير في السن.
يشار إلى أن الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية للكبار في حائل تواصل فعالياتها حاليا وحتى الرابع من ذي الحجة المقبل، حيث وصل عدد الدارسين من الكبار في عماير المرير جنوبي حائل لـ773 دارسا في 11 مركزا للرجال بالقرى.وفق “أخبار 24”.
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