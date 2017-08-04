فاجأ وزير العمل علي الغفيص بزيارة أحد مطاعم فنادق الرياض الذي أقدم على تعيين طباخة سعودية في قيادة فريق الطبخ لديه.
وجاءت زيارة “الغفيص” للمطعم للتشجيع على سعودة الوظائف النوعية بشكل عام، وتشجيع الطباخة السعودية “ضحى” على وجه الخصوص.
من جهتها، وثقت الشيف ضحى زيارة وزير العمل للمطعم بمقطع فيديو تم بثه على حسابها الرسمي عبر “تويتر”، مؤكدةً أن زيارة وزير العمل هي دعم لكل امرأة سعودية عاملة، ومعبرة عن شكرها له على دعمه إياها.
معالي الوزير شكرا لدعمك لأخوتك السعوديين وهذا غير مستغرب من رجل دولة بحجمك .وفق “أخبار 24”. @AliAlGhafis @majlisna_sa pic.twitter.com/llGKt0u6DL
— شيف ضحى (@chef_doha) ٢٧ يوليو، ٢٠١٧
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