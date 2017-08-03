أكملت المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج جنوب أسيا من تجهيزات مخيم الحجاج القطريين في مشعر منى لموسم الحج الحالي.
وقال رئيس مؤسسة مطوفي حجاج جنوب آسيا الدكتور رأفت بدر، إن المؤسسة تشرف بخدمة الحجاج من دول الخليج وعلى رأسهم الحجاج القادمين من دولة قطر الشقيقة، لافتاً إلى أنه تمت استكمال كافة التجهيزات المتفق عليها مع مكتب حجاج دولة قطر لاستقبال الحجاج في هذا العام.
وأظهرت صورة لافتة ترحيبية وضعت على واجهة المخيم ترحب بحجاج دولة قطر، وذلك عن طريق مكتب الخدمة الميدانية 140.
وأفادت مصادر، بتواجد عشرات العمال في المخيم لتجهيزه بالفرش والأثاث والتأكد من تمديدات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، كما وفرت المؤسسة عدداً كبيراً من أجهزة التكييف المركزية الجديدة لتركيبها في الخيام.وفق “أخبار 24”.
وكانت المملكة أعلنت ترحيبها بأداء الحجاج القطريين لمناسك الحج شأنهم شأن بقية الحجاج، معربة عن رفضها للمحاولات القطرية بتسييسه.
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