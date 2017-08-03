تكثف فرق الإنقاذ التابعة للدفاع المدني بالطائف منذ يوم الثلاثاء الماضي عمليات البحث عن طفل في عمر 3 سنوات فُقد في منطقة الشفاء السياحية بالطائف، التي كان قد قدم إليها برفقة أسرته في زيارة لها.
وكانت أسرة الطفل، ويدعى عبدالمحسن الجحدلي قد أبلغت الجهات الأمنية بالطائف، عن فقدانها أثر طفلها الذي شوهد آخر مرة واقفاً على مطل بالقرب من أحد مصانع الورود بمنطقة الشفا السياحية بالطائف، مبينة أنه كان يشاهد مياه الأمطار في أحد السدود أسفل المطلّ، ويُشتبه أن يكون قد سقط في بركة المياه.
بدورها كثفت فرق الدفاع المدني أمس البحث في بركة السد، إلا أنها لم تعثر عليه، وكانت فرق الإنقاذ حتى يوم أمس (الأربعاء) تواصل عمليات البحث عن الطفل، في حين طالبت أسرة الطفل المفقود باتخاذ الإجراءات اللازمة في ذلك الموقع الخطر، والذي استُخدم كمطل ووُضعت عليه مقاعد الزوار دون تغطيته وتأمينه.وفق “أخبار 24”.
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