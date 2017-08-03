قرر نادي الهلال ، تأجيل الإعلان عن قائمة أسماء المحترفين الأجانب الأربعة، الذين يمثلون الفريق في دوري أبطال آسيا، ضمن الدور ربع النهائي من المسابقة.
حيث يتم رفع قائمة الخمسة والعشرين لاعبا قبل أسبوع واحد فقط من مباراة العين الإماراتي بدور الثمانية بالبطولة الآسيوية، فيما تتم المفاضلة بين ماتياس والحبسي لضم أحدهما.
وعاود فريق الهلال ، اليوم الأربعاء، تدريباته بملعبه في مقر النادي بالرياض، بعد أن تمتع اللاعبون براحة أمس الثلاثاء، عقب عودتهم من معسكر النمسا، الذي امتد على مدار 3 أسابيع.
وتدخل تدريبات اليوم، ضمن المرحلة الثالثة من الإعداد للموسم الجديد، حيث بدأ الهلال، التحضيرات بملعبه قبل السفر إلى النمسا، لبداية المرحلة الثانية من الإعداد، والتي تخللتها مباريات ودية مع أندية أوروبية.
من جانبها ، أكدت إذاعة يو إف إم ، أن الثنائي عبدالكريم القحطاني وفهد الثنيان خارج حسابات مدرب الهلال، بالإضافة إلى ناصر الشمراني وخالد شراحيلي وعبدالعزيز الدوسري، مؤكدة تلقي الإدارة عرضين رسميين من الفيحاء والتعاون لضم عبدالكريم، بالإضافة الى عرضين شفهيين من ناديي القادسية والشباب.
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