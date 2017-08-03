استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر تدريباته اليومية على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود (يرحمه الله)، وجاءت البداية باجتماع للمدرب ريكاردو غوميز مع اللاعبين تلا ذلك جري حول الملعب و تمارين لياقية متنوعة باستخدام الحواجز، بعدها طبق اللاعبين عدد من الجمل الفنية التي تعتمد على التمريرات البينية واللعب من لمسة واحدة، ثم قسم الفريق لثلاث مجموعات تلعب مجموعتين مناورة كروية على نصف الملعب في حين تواصل المجموعة الثالثة تدريباتها الفنية وتتبادل المجموعات الثلاث الأدوار فيما بينها حتى نهاية التدريب .
واكتفى اللاعب سعد لكرو بالتواجد في العيادة الطبية ثم قام بالجري حول الملعب في الوقت الذي خضع حراس المرمى (وليد عبدالله ـ حسين شيعان ـ عبدالله العنزي ـ متعب شراحيلي ـ وليد العنزي ـ محمد الحارثي) لتدريبات مكثفة تحت اشراف مدرب الحراس عبدالغني فهمي.
وشهدت تدريبات النصر حضور نائب رئيس هيئة اعضاء الشرف العميد فهد المشيقح وعضو مجلس الإدارة الدكتور عبدالله الدخيل ورئيس اللجنة الفنية الكابتن صالح المطلق ومدير عام كرة القدم المكلف الأستاذ طلال النجار.وفق “أخبار 24”.
من جهة ثانية وقع رسمياً في كشوفات الفريق الأولمبي لكرة القدم بنادي النصر اللاعب ياسر عيسى صفحي من مواليد 98 ويلعب في مركز الجناح الأيمن وذلك بعد أن أنهت إدارة النادي إجراءات انتقاله من نادي الثقبة جاء ذلك بحضور أمين عام النادي الأستاذ سلمان القريني ورئيس نادي الثقبة الأستاذ خالد الصياح وعضو مجلس الإدارة يوسف الحسن ومدير الفريق الأولمبي بالنصر الأستاذ خالد الغنيمان.
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