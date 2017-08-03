أكد وكيل اللاعبين فهر الطيب في تصريح خاص لصحيفة هاتريك انه تلقى قبل ساعات اتصالا من وكيل لاعب فريق بارتيزان الصربي البرازيلي ليوناردو يسأله ان كان متواجدا في السعودية فأجبته بأنني في اجازة خارج المملكة وعندما سألته عن السبب قال بأنه سيحضر مع اللاعب للمملكة بعد أن وقع للأهلي .
وعبر الطيب عن سعادته باتمام الصفقة مع لاعب ممتاز سيخدم باذن الله الفريق في منافسات الموسم ومقدما بصفته احد ابناء النادي ومحبيه الشكر للرمز الأهلاوي الذي تكفل بها والشكر كذلك للرئيس المحبوب الأمير فهد بن خالد على جهده الكبير لاتمامها وحرصه على اسعاد جماهير الملكي .وفق “أخبار 24”.
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