يشرعُ الأهلي الأسبوعَ المقبل، في تجهيزِ مُسيرات رواتبِ لاعبيه كاملةً، ورفعِها للجنةِ الاحترافِ بالاتحادِ السعوديِّ لكرةِ القدم ، حيث تمكنت إدارةُ النادي من إغلاقِ كافةِ القضايا التي بطرفِ غرفةِ فضِّ المنازعات، فيما بات العراقيُّ سعد الأمير خارج حساباتِ الأهلي في الموسمِ الجديد.
طلبت إدارةُ النادي الأهلي، البطاقاتِ الدوليةَ للاعبين المحترفين، لتسجيلِهم رسميا في الاتحادِ السعوديِّ لكرةِ القدم، بعد رفعِ مسيراتِ رواتبِ الفريقِ للجنةِ الاحتراف، حتى يتمكنَ الأهلي من تسجيلِ جميعِ لاعبيه رسميا، لاعتمادِهم آسيويا خلال الفترةِ المقبلة، ومن المنتظرِ أن يعدَّ الأوكرانيُّ ريبروف مدربُ الأهلي، تقريرا كاملا لإدارةِ النادي، عقب مباراةِ الفريقِ أمام القادسية الودية، حول اللاعبين الذين لا يحتاجُ إليهم في الموسمِ الكرويِّ المقبل، فيما يسعى النادي للتوقيعِ مع المحترفِ الأجنبيِّ السادس، قبل انطلاقةِ دوري جميل للمحترفين.
وفي الجانب الفني تغيّب السوريُّ عمر السومة، عن تدريباتِ الأهلي أمس الأربعاء، والتي عاد لها الفريقُ بعد الإجازةِ التي منحها المدربُ للاعبين لفترةِ ثلاثةِ أيام، بعد العودةِ من المعسكرِ الخارجي في النمسا، على أن يؤدي الفريقُ مباراةً وديةً أمام القادسية يومَ غدٍ الجمعة.وفق “أخبار 24”.
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