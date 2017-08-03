وضع خاما بيليات متوسط ميدان نادي صن داوونز الجنوب أفريقي صورة من خلال تويتر تشير لمدى الحيرة التي يعاني منها اللاعب.
ويرغب النصر بقوة في ضم الجناح الزيمبابوي المهاري بطل دوري الأبطال الأفريقي في الموسم الماضي بينما يرفض ناديه فكرة التخلي عن خدماته.
وذكرت تقارير جنوب أفريقية أن اللاعب تمرد على ناديه من أجل الرحيل لصفوف النصر لكن تلك المحاولات لم تكلل بالنجاح حتى الآن.
وكشف اللاعب عن حيرته من خلال صورة عبر تويتر نالت استحسان جماهير النصر التي طالبت اللاعب بالوصول سريعا للفريق للانضمام لسعد لكرو , ليوناردو , جيبور وبرونو أوفيني كمحترفي الفريق.وفق “أخبار 24”.
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