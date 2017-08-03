بدأت القوات الخاصة لأمن الطرق المتمركزة في جميع المداخل والطرق المؤدية إلى مكة المكرمة في تنفيذ منع دخول المشاعر مقدسة دون تصريح حج، محذرة المواطنين والمقيمين من محاولة أداء فريضة دون تصريح معتمد.
كما أهابت القوات الخاصة، وفقاً لـ”الرياض”، بجميع المواطنين باحترام الأنظمة وقدسية الزمان والمكان وعدم محاولة التوجه إلى مكة دون الحصول على التصريح المعتمد، وعدم نقل أي مواطن أو مقيم إلى مكة دون تصريح، مؤكدة أنها لن تتهاون في تطبيق الأنظمة والتعليمات المتعلقة بذلك.
وجهزت قوات أمن الطرق أفرادها المتمركزين في مداخل مكة المكرمة بالكوادر البشرية والآليات والتقنيات التي تساعدهم على تنفيذ مهاهم على أكمل وجه.
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