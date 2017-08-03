حذر فريق برشلونة الإسباني، النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا الراحل إلى باريس سان جرمان من إجراء الفحص الطبي مع الفريق الفرنسي في الوقت الحالي.
قالت إدارة الفريق الكاتالوني إنها سمحت لنيمار بالتغيب عن التمارين إلى حين إتمام الصفقة، لكنها أضافت أن هذا لا يعني بأي شكل من الأشكال أن يخضع نيمار للفحص الطبي مع فريق باريس سان جيرمان، وفقا لما ذكرت صحيفة “سبورتس” الإنجليزية.وكان نيمار، ودّع زملاءه في النادي صباح الأربعاء، ثم توجه إلى مدينة بورتو البرتغالية، فسرت شائعات أنه توجه إلى هناك لإجراء الفحوص الطبية التي تسبق انتقاله إلى الفريق الباريسي، وخاصة أن المدير الرياضي للفريق أنتيرو هينريكي برتغالي.
ومع هذه التقارير، قال النادي الكاتالوني، إن نيمار لو أجرى الفحص الطبي لصالح الفريق الفرنسي فإنه سيخرق الإذن الذي حصل عليه من ناديه للتغيب عن التدريبات.
وقبل أي إجراء يقوم به نيمار، يطالب برشلونة الفريق الفرنسي بدفع الشرط الجزائي لفسخ عقده البرازيلي الذي من المفترض أن يمتد إلى 2021، وتبلغ قيمة ذلك الشرط 222 مليون يورو.
ويتوقع أن تكون صفقة انتقال نيمار الأعلى في تاريخ كرة القدم من حيث قيمة العقد والمكافآت.
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