تمكنت شرطة الرياض بالتنسيق مع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من القبض على أحد الأشخاص لتورطه في عملية ابتزاز سيدة بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال الناطق الاعلامي بشرطة المنطقة إن مركز شرطة العريحاء تلقى بلاغاً من سيدة تتهم فيه أحد الأشخص بابتزازها، وبعد التحقيق في الأمر واتخاذ عدد من الإجراءات البحثية تم تحديد هوية الشخص وضبطه في كمين محكم.
وأوضح أن الشخص قاوم رجال الشرطة بشدة وحاول الفرار بمركبة كان يستقلها وقام بصدم إحدى المركبات بالموقع، مضيفاً أن المتهم حاول سرقة مركبة أخرى بعد تعطل مركبته، غير أن رجال الشرطة تمكنوا من السيطرة عليه دون وقوع أي إصابات.
وأبان الناطق الإعلامي أنه تبين أن المركبة التي كان يستقلها المتهم مسروقة بالقوة ومعمم عنها، كما عُثر بداخلها على لوحتين مسروقتين.
وذكر أنه تم إيقاف المتهم بمركز الشرطة المختص، وتحريز أجهزة الاتصال التي بحوزته، وإشعار النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق حسب الاختصاص لتطبيق نظامي الإجراءات الجزائية و مكافحة الجرائم المعلوماتية بحقه.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج