فوجئ مواطن بأن نظام “ساهر” احتسب عليه مخالفتين للسرعة الزائدة خلال دقيقة واحدة بأحد شوارع المدينة المنورة.
وقال المواطن ويدعى عبدالله المحمادي إنه تلقى رسالة من نظام ساهر باحتساب المخالفة الأولى عند الساعة 21:54 وبمبلغ 300 ريال، وأنه قام بسدادها في الحين، غير أنه تلقى في اليوم التالي رسالة تفيد باحتساب مخالفة أخرى عليه في نفس الوقت.
وأبان المحمادي أن المخالفتين في نفس الدقيقة ولكن كل مخالفة برقم مختلف، معبراً وفقاً لصحيفة “المواطن” عن استغرابه من رصد مخالفتين عليه في نفس المكان ونفس الساعة والدقيقة.
وطالب الجهة المختصة بضرورة معالجة الأمر في أسرع وقت، حتى لا تضرر مصالحة، ومعاملاته خاصة إذا تم إيقاف خدماته بسبب عدم السداد.
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