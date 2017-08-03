قالت وزارة الإسكان إن ما بين (30- 50 %) من مشاريعها السكنية سيتم بناءها بتقنية “المباني سريعة البناء”، بحلول عام 2020.
وأوضح المشرف العام على برنامج الشراكة مع القطاع الخاص في الوزارة أحمد مندورة، وفقا لـ”الاقتصادية” أن أسعار تلك الوحدات يتراوح ما بين 200 إلى 700 ألف ريال.
وكشف عن إنجاز الوزارة لأول “الفلل” التي تعتمد تقنية البناء الحديث ضمن مشروع إسكان الرياض، خلال المدة التي تم إعلانها مسبقا المحددة بـ 35 يوماً.
ولفت إلى أن هذا النوع من البناء يمتاز بجودته الفنية والتصميمية، واختصاره فترة البناء مقارنة بالبناء التقليدي وكذلك انخفاض تكلفته.
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