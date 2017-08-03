أعلنت وزارة الداخلية أنها نفذت اليوم الخميس حكم القتل قصاصاً بحق أحد المواطنين في محافظة القويعية التابعة لمنطقة الرياض، وذلك إثر إدانته بقتل مواطن آخر بسبب خلاف نشب بينهما.
وقالت الوزارة في بيان أصدرته اليوم، إن المواطن متعب بن حمود بن شليل آل جابر القحطاني، كان قد ألقي القبض عليه؛ لقتله المواطن مجري بن جميح بن جخدب العليان بإطلاق النار عليه، إثر خلاف بينهما، وبعد التحقيق معه وتوجيه الاتهام له بما بنسب إليه، أحيل إلى المحاكمة.
وأضاف البيان أن المحكمة أصدرت بحق الجاني حكماً بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم كلٌ من المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف، ثم صدر أمر سامٍ بتنفيذ ما صدر بحقه شرعاً، لينفذ حكم القتل قصاصاً بحق الجاني المذكور اليوم الخميس بمحافظة القويعية.وفق “أخبار 24”.
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