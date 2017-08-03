بلغ متوسط الأجر الشهري للعاملين السعوديين المشتغلين 15 سنة فأكثر خلال الربع الأول من العام الحالي 2017 نحو 9884 ريالاً، مقابل 3611 ريالا للعاملين الأجانب.
وبحسب إحصائية عن متوسط الرواتب أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء مؤخراً فإن متوسط رواتب السعوديين انخفض من 10462 ريالاً إلى 9884 ريالاً، في الوقت الذي ارتفع فيه متوسط رواتب الأجانب بصورة طفيفة من 3604 ريالات إلى 3611 ريالاً.
وأوضحت الإحصائية أن متوسط الأجر الشهري للذكور السعوديين بلغ نحو 10017 ريالاً، مقابل متوسط أجور 9240 ريالاً للسعوديات، فيما بلغ متوسط أجور الأجانب الذكور 3727 ريالاً، والإناث 2644 ريالاً.
وأبانت الإحصائية أن متوسط الأجر الشهري العام لجميع العاملين في المملكة خلال الربع الأول من العام الحالي بلغ نحو 5959 ريالاً.وفق “أخبار 24”.
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