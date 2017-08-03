استقبل محافظ الخرج الاستاذ / مساعد بن عبدالله الماضي في ديوان المحافظة صباح هذا اليوم الخميس الموافق ١٤٣٨/١١/١١ مدير عام فرع صندوق التنمية الزراعية بمحافظة الخرج الاستاذ/ محمد بن عبدالله الداعج .
وقد اطلع سعادة المحافظة على شرح مفصل من قبل مدير عام الفرع عن نشاطات وأعمال الصندوق بالمحافظة ومساهمة الصندوق في تعزيز الأمن الغذائي وزيادة الرقعة الخضراء في المحافظة وتطوير القطاع الزراعي بصفة عامة .
وقد نوه سعادة المحافظ بما حققه الصندوق وما قدمه من خدمات للمزارعين في المحافظة شاكراً للقائمين على الصندوق جهودهم ومتمنياً المزيد من العطاء والتوفيق .
وفِي نهاية اللقاء قدم الداعج لسعادة المحافظ التقرير السنوي الخاص بصندوق التنمية الزراعية للعام المالي ١٤٣٧ هـ .
صرح بهذا الخبر مسؤول العلاقات العامة بالصندوق الأستاذ نايف المطيويع .
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج