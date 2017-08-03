انتهت مشاجرة بين عدد من الشباب استخدمت فيه الأسلحة البيضاء ، بوقوع عدد من الاصابات من بينها حالة حرجة جدا نقلت لمستشفى الملك خالد بمحافظة الخرج ، وأجريت له العملية اللازمة ، وهو الآن في العناية المركزة نسأل الله له الشفاء العاجل وان يحمي شبابنا من كل سوء .
كنا في الخرج اليوم قد نشرنا خبر (قتل) وذلك حسب ما نقله لنا شخص يعمل بجهة أمنية بالخرج ، ولكن المعلومة غير دقيقة ونتمنى عدم ذكر أي معلومة إلا بعد التأكد منها ، وكذلك نحن نعتذر عن الخطأ المهني .
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