كسب مدرب نادي الاتحاد السابق الروماني فيكتور بيتوركا، قضيته التي رفعها ضد النادي بالمحكمة الرياضية الدولية “كاس”، المتعلقة بمستحقاته التي لم يتسلمها عن الفترة التي درب فيها الفريق.
وكشفت صحيفة “جي إس بي” الرومانية، أن المحكمة ألزمت نادي الاتحاد بدفع 30 مليون ريال وهي مجموع مستحقات بيتوركا، يسدد منها خلال الشهر الحالي فقط ما قيمته 700 ألف يورو.
وزاد المدرب الروماني من أوجاع نادي الاتحاد، الذي اضطر منذ انتهاء الموسم الحالي لتسديد الكثير من الديون والالتزامات المادية، كان آخرها 180 ألف دولار مستحقات اللاعب البرازيلي جويسون أوليفييرا أول أمس (الثلاثاء).
يذكر أن بيتوركا كان قد تولى تدريب نادي الاتحاد مرتين عامي 2015 و2016، لكنه لم يحقق إنجازاً يذكر مع النادي الجداوي، بالإضافة إلى حدوث خلافات في المرتين أدت إلى إلغاء التعاقد.
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