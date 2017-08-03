قالت مصادر إن الهيئة العامة للغذاء والدواء، حظرت استيراد أسماك البلطي والبوري من مصر، بدءاً من شهر أغسطس الجاري.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ “الوطن”، أن عينات استخلصت من أسواق في جدة وبعد تحليلها ثبت مخبرياً أنها ملوثة، وعليه أصدرت الهيئة تعميماً لجميع المنافذ الحدودية بمنع دخول أسماك البلطي والبوري التي تأتي من مصر.
يذكر أن تقارير إعلامية مصرية نشرت مؤخراً أن 60 % من أسماك البلطي التي تتم تربيتها في المزارع السمكية بمصر يستخدم في تفريخها هرمون “التستوسترون” المحظور دولياً وفي مصر؛ حيث يترسب الهرمون في جسم الأسماك وينتقل إلى من يتناولها ويسبب الإصابة بالخلل الهرموني.
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