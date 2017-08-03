أصدرت وزارة الداخلية توجيهات جديدة بالسماح للموظفين المدنيين بالعمل في نقل الركاب بسياراتهم الخاصة عبر التطبيقات الذكية خارج أوقات الدوام الرسمي؛ وذلك بغرض سعودة نشاط سيارات الأجرة.
وأكدت الوزارة وفقاً لـ”عكاظ”، أن هيئة النقل العام بالتنسيق مع الأمن العام ممثلةً في الإدارة العامة للمرور والجهات المختصة الأخرى، ستقوم بتنظيم ومتابعة نشاط نقل الركاب عبر التطبيقات الذكية، إلى جانب التحقق من استيفاء الشركات العاملة في هذا النشاط وسائقي المركبات للاشتراطات اللازمة.
وأضافت أنه سيتم قصر نشاط نقل الركاب عبر تلك التطبيقات على السعوديين فقط، لافتةً إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ستعمل على التحقق من ذلك واتخاذ ما يلزم بشأنه.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج