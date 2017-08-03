تمكنت سلطات مطار القاهرة أمس (الأربعاء)، من ضبط راكب مصري حاول تھريب 2 ملیون ریال سعودي إلى المملكة من خلال وضعها داخل جيوب سحرية بحقائب السفر.
وذكرت صحف مصرية، أن الراكب كان متوجهاً بعد انتهاء إجراءات سفره إلى صعود رحلة لطائرة مصرية مُتجهة إلى محافظة جدة، قبل أن يقوم جهاز الأشعة المُخصص للكشف عن الحقائب بفضح مخطط الراكب في إخفاء 2 مليون ريال بجيوب سحرية في حقائب سفره.
ولفتت إلى أن الجهات المعنية أجرت تحقيقات مع الراكب الذي اعترف بارتكابه الواقعة؛ حيث أحيل إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.وفق “أخبار 24”.
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