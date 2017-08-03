ابتكر بنك السعادة والإيجابية بمركز دبي للإحصاء، فكرة لمنح موظفيه المتفانين والمخلصين في أعمالهم شيكات لا تعطيهم مقابلاً مالياً، ولكن تدخل نوعاً من السعادة على نفوسهم وأطلقت عليها اسم “شيكات السعادة”.
وتقوم فكرة شيكات السعادة على إعطاء رؤساء الأقسام بالمركز خاصية تقديم شيكات، تتضمن إجازة، أو عدداً من الساعات تمكن الموظف من التأخر عن الحضور للعمل؛ لقضاء وقت مع عائلته أو الجلوس في مكان عام قبل القدوم إلى مقر العمل، وتقدم هذه الشيكات للمجتهدين فقط ومَن يعطي جهداً إضافياً في العمل.
من جانبه، كشف نائب المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء، الرئيس التنفيذي للسعادة والإيجابية طارق الجناحي وفقاً لصحيفة “البيان” الإماراتية، أن هذه الفكرة بدأت قبل عدة شهور ولاقت صدى إيجابياً لدى الموظفين وخلقت بيئة من المنافسة الشريفة بينهم.
وأوضح الجناحي أن المركز حقق مستويات عالمية في السعادة ووصلت نسبة السعادة بين موظفيه إلى 97.2%، مضيفاً أن الوقت ليس مجانياً ضمن ساعات العمل لكنه يتحول إلى مكافأة مبهجة لمن يعرف كيف يستغل وقته.
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