بدأت أمانة منطقة الرياض بوضع مراوح مزودة بنظام الضباب لتلطيف الأجواء، في عدد من ممرات المشاة حول الحدائق والساحات البلدية في العاصمة.
ووزعت أمانة المنطقة هذه المراوح في أماكن متفرقة من الممرات؛ لتعزيز رياضة المشي، وتلطيف الأجواء ومساعدة محبي هذه الرياضة على ممارستها في هذا المناخ الحار.
بداية تنفيذمراوح مزودة بنظام الضباب لتلطيف الأجواء وتعزيز رياضة المشي في عدد من ممرات المشاة حول الحدائق والساحات البلدية#أمانة_منطقة_الرياض pic.twitter.com/674X3NVpm1
— أمانة منطقة الرياض (@Amanatalriyadh) ٢ أغسطس، ٢٠١٧
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