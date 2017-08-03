قالت مصادر إن الجهات الأمنية بمكة المكرمة، ألقت القبض على الشاب الذي ظهر في مقطع فيديو يقتنص القطط في أحد أحياء جدة ويتباهى بفعلته، واشتهر عبر مواقع التواصل باسم سفاح القطط.
وأشارت المصادر إلى أن القبض على سفاح القطط جاء استجابة لتوجيهات أمير مكة المكرمة خالد الفيصل بسرعة القبض عليه ومعاقبته على فعلته، متوقعة صدور بيان من شرطة جدة بخصوص ذلك خلال الساعات المقبلة.
من جانبه، كشف المتحدث باسم الهيئة السعودية للحماية الفطرية أحمد البوق، عن العقوبة المنتظر تطبيقها بحق الشاب سفاح القطط، مؤكداً أنها تصل في حدها الأقصى إلى غرامة قدرها 400 ألف ريال لارتكابه جريمة العنف ضد الحيوانات
وأشار البوق إلى أن القطط المستأنسة تخضع لنظام الرفق بالحيوانات الذي تشرف عليه وزارة البيئة والمياه والزراعة وليست من اختصاص هيئة الحماية الفطرية، مضيفا أن مثل تلك الممارسات البشعة والمخالفة للقيم الإسلامية يجب أن تخضع لعقوبة التعزير بالإضافة إلى تطبيق النظام بحسب “سبق”.
يذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة تفاعلت مع مقطع فيديو سفاح القطط وزودت الجهات الأمنية بتفاصيل الواقعة للقبض عليه، فيما وجه أمير منطقة مكة المكرمة بسرعة القبض عليه والتحقيق معه وتطبيق العقوبة المستحقة عليه.
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