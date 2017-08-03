أجرى أحد خبراء السيارات والمحركات تجربة عملية لتوضيح حقيقة اختلاف كمية البنزين عند التعبئة على السريع عنها على البطيء، وبالتالي اختيار الطريقة الأفضل، رغم أن المحاسبة تكون واحدة.
وعمل الخبير حسن كتبي على تعبئة جالونين سعة كل منهما 5 لترات، مرة على السريع وأخرى على البطيء، وبنفس قيمة المحاسبة، ثم عمل على المقارنة بينهما، ليكشف عما إذا كان هناك اختلاف في الكمية المعبأة في الحالتين، بعد أن أوضحت البيانات على المضخة أن التعبئة هي 5 لترات لكل جالون.
وكشفت المقارنة الدقيقة بين الجالونين أن هناك فارقًا لا يكاد يُذكر، قدره بأنه يعادل 2 على الألف من اللتر، وأن السرعة في التعبئة تسببت في هذا النقص الذي حدث.
وفق “أخبار 24”.
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