احتضنت كلية التقنية بمحافظة الخرج اللقاء الاول لمهندسي الخرج كان باستقبالهم رئيس مجلس المهندسين المنهدس الدكتور ناصر بن حماد الجعيدي .
وحضور عميد الكليه الاستاذ خالد بن عبيد الحربي ومدير ادارة التخطيط العمراني في بلدية محافظة الخرج
المهندس ابراهيم علي الصحبي
ومدير شركة الكهرباء وعدد كبير من المهندسين .
تم تبادل الاحاديث والمناقشات ذات العلاقة بالمهندسن ، وفي الختام تم تكريم كلية التقنية وعدد من المهندسين والتقطت الصور التذكارية .
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