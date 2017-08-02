دخل مهاجم نادي الهلال ناصر الشمراني اهتمامات فريق التعاون خلال الفترة الأخيرة، مُخططاً ـ التعاون ـ للظفر بخدماته قبل انتهاء استعدادات الفريق للموسم المقبل.
وذكرت مصادر أن فريق التعاون قدم عرضاً للاعب الشمراني للانضمام إلى الفريق قبل بدء المرحلة الثالثة من الاستعداد لدوري جميل.
بدوره منح مدرب نادي التعاون البرتغالي جوزيه جومیز لاعبیه راحة لمدة 3 أيام بعد انتھاء المعسكر الإعدادي الذي أقیم في منتجع نادي فناربخشة التركي؛ حيث لعب خلال المعسكر 5 مباريات ودية فاز في لقاءين منها وخسر ثلاثة لقاءات.وفق “أخبار 24”.
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