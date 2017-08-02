يدشن نادي الهلال مساء اليوم طقم الفريق الجديد للموسم الرياضي القادم بحضور نجوم الفريق الاول.
و سيدشن طقم فريق الهلال الأول لكرة القدم عن طريق شريك قطاع الملابس الرياضية “nike” ، قبل الظهور به في المباريات الرسمية .
و يتشابه الطقم الهلالي الجديد كثيراً مع الزي الذي كان يرتديه الفريق الأزرق في حقبة التسعينات الميلادية، مع إضافة بعض المميزات المتعلقة بنوع القماش .
ومن جانب اخر يستأنف فريق الهلال الأول لكرة القدم في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم تدريباته؛ بعد أن تمتّع اللاعبون براحة أمس؛ عقب وصولهم من النمسا.وفق “أخبار 24”.
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