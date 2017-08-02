أظهرت صورة أولى متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، امس (الثلاثاء)، طفلي لاعب الأهلي، المحترف السوري عمر السومة، واللذين رُزق بهما، عقب وصوله من معسكر الفريق الذي أقيم في النمسا، استعدادا للموسم الجديد.
وعبّرت جماهير الأهلي عن سعادتها بالتوأمين، وقدمت التهنئة للاعب لقدوم طفليه عبدالله ومحمد، مُتمنين أن يبارك الله فيهما، وأن يجعلهما قرة عيون والديهما، وذلك بعد أن أعلن السومة عن قدوم توأميه إلى الحياة، عبر حسابه في “تويتر”.
كما هنّأ عدد كبير من نجوم كرة القدم السعودية والإعلاميين، من الأهلي والأندية الأخرى، مهاجم النادي الأهلي، على قدوم المولودين.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج