نشر مجلس المنافسة اليوم الأربعاء، حكماً يقضي بالتشهير بشركة تعمل في مجال بيع المشروبات الغازية وتغريمها خمسة ملايين ريال، لارتكابها مخالفة لنظام المنافسة.
وقال المجلس إنه تمت معاقبة شركة عبدالهادي عبدالله القحطاني وأولاده لصناعة المرطبات، لقيامها بالاتفاق على رفع وثبيت سعر المشروبات الغازية من نوع “بيبسي كولا”، وذلك بتغريمها خمسة ملايين ريال، ونشر حكم المخالفة المؤيد من محكمة الاستئناف الإدارية في الرياض في صحيفتين محليتين على نفقة الشركة.
وأبان المجلس أن المنشأة كانت تقدمت بتظلم أمام ديوان المظالم خلال المدة النظامية، وأصدرت المحكمة الإدارية حكمها برفض الدعوى وتأييد قرار لجنة الفصل والمؤيد من محكمة الاستئناف الإدارية، وبناء عليه تم التشهير بالمنشأة المخالفة تطبيقاً للمادة الثانية عشرة من نظام المنافسة.وفق “أخبار 24”.
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