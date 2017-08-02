أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة بياناً اليوم (الأربعاء) أكدت فيه متابعتها مع الجهات الأمنية للقبض على الشاب الذي ظهر في مقطع فيديو بمدينة جدة، يترصد للقطط داخل أحد الأحياء السكنية ويقتلها عبر بندقية صيد.
وأوضحت الوزارة أنها بدأت التواصل مع الجهات الأمنية المعنية فور انتشار المقطع وتلقيها بلاغات بالحالة، وتم تزويد الجهات الأمنية بكافة المعلومات المتوفرة المتعلقة بالحالة .
وأضافت الوزارة أنها تتعامل مع جميع القضايا المتعلقة بحقوق الحيوان بما يضمن سلامتها، وحسن التعامل معها من منطلق مسؤوليتها النظامية بتطبيق نظام الرفق بالحيوان؛ وستعلن عن نتائج التحقيق فور انتهاء الجهات الأمنية منها.
وأكدت أن هذا العمل المشين يتعارض مع تعاليم ديننا الإسلامي، التي تدعو إلى الرفق بالحيوان، ويتعارض كذلك مع الأنظمة المتبعة في المملكة العربية السعودية، ومنها نظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وفق “أخبار 24”.
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