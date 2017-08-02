نصح المركز السعودي لكفاءة الطاقة “كفاءة” أصحاب المركبات والسائقين بالحرص على توفير استهلاك مركباتهم للطاقة، وذلك بإيقاف تشغيل المحرك عند التوقف لفترة طويلة، مع مراعاة تحاشي إيقاف المركبة في المواقع المشمسة بقدر الإمكان.
ودعا “كفاءة” الراغبين في شراء مركبات جديدة إلى البحث عن بطاقة “اقتصاد الوقود”، لفائدتها عند المقارنة بين المركبات التي تكون معروضة من قبل شركات مختلفة وتكون من ذات الفئة، ما يساعدهم في اختيار المركبة الأقل استهلاكاً للوقود.
كما نصح تقنيو “كفاءة” السائقين باستخدام مثبّت السرعة عند السير في الطرق السريعة، لأن ذلك يسهم في توفير الوقود، كون الإبطاء ثم زيادة السرعة يزيد من استهلاك الوقود، كما نصحوا بعدم استخدام شبكة تحميل في أعلى المركبة، لأن ذلك يزيد من استهلاك الوقود خلال زيادة مقاومة الهواء عند السرعات الكبيرة.
وأكدوا أهمية الصيانة الدورية للمركبة، لأنها تسهم في إطالة العمر الافتراضي لها، وتحافظ على معدلات استهلاك الوقود في حدودها الطبيعية التي صُممت المركبة عليها.
وبينوا أن من الأمور التي تساعد كذلك في توفير الوقود، التأكد من ضبط ضغط الإطارات حسب المواصفات المنصوص عليها بحسب مُصنّع المركبة، وضبط زوايا العجلات، إضافة إلى التخلص من الأوزان غير الضرورية في المركبة.وفق “أخبار 24”.
وأشاروا إلى أن عملية شراء مركبة جديدة تتطلب النظر في عدد من التقنيات، منها ما يخص المحرك، مثل “الشحن التوربيني والشحن الفائق السرعة وغيرهما”، وكذلك تقنيات ناقل الحركة، بجانب النظر في مدى انسيابية الهواء والتقنيات الأخرى التي تؤثر على أداء المركبة.
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